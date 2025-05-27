Синоптик Колесов рассказал, что петербуржцев ждет комфортная погода на День города

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на День города, который отмечается 27 мая. Его слова привел сайт «Мойка 78» .

По данным специалиста, в этом году петербуржцев и гостей города ждет приятный сюрприз — без осадков и с комфортной температурой.

В центре Северной столицы воздух прогреется до +20 градусов а на побережье будет немного прохладнее — до +18 градусов. Западный ветер добавит свежести.

Несмотря на оптимистичный прогноз, Колесов напомнил, что погода в День города в Петербурге всегда бывает непредсказуемой. Например, в 1958 году температура достигла +30,9 градуса, а самым холодным за всю историю наблюдений стал 1888 год — тогда столбик термометра едва поднялся до +5,3 градуса.

Во вторник, 27 мая, Северная столица отмечает 322-летие. В честь этого события в 10:00 зажгли факелы на Ростральных колоннах, а три моста украсили российским триколором.