Синоптик Колесов предупредил петербуржцев о прохладной и пасмурной погоде

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал, какая погода ждет местных жителей на этой неделе. Из-за влияния юго-восточной периферии циклона в Северную столицу пришло похолодание, сообщил «Питер ТВ».

По словам эксперта, небо будет затянуто тучами, а столбики термометров останутся на уровне +20…+22 градусов. По ночам температура опустится до +12…+14 градусов.

Специалист также отметил, что со среды, 12 июня, прогнозируются кратковременные дожди. Кроме того, начнет повышаться атмосферное давление.

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