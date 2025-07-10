Синоптик Колесов предупредил о грозах в Петербурге в выходные дни

Ведущий специалист центра «Фобос» по метеорологии Михаил Колесов поделился прогнозом о погодных условиях на предстоящие выходные в Санкт-Петербурге в беседе с изданием «Петербург2» .

Согласно его заявлению, 10 июля город ожидает прохлада с температурой воздуха до +17 градусов и умеренным северовосточным ветром. Основное количество осадков выпадет в восточной части Ленинградской области.

Однако уже 11 июля начнется резкое потепление, с повышением температуры до +28 градусов. Наибольшая жара сосредоточится в южной части региона, где воздух нагреется до +30 градусов. Северные районы региона также испытают сильное нагревание, хотя и менее значительное.

На выходные синоптик прогнозирует жаркую погоду с максимальной температурой до +32 градусов. Жара будет сопровождаться грозами и сильными порывами ветра, что потребует внимательного отношения к собственному здоровью и безопасности.