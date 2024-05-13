Синоптик Колесов: потепление до +20 градусов ожидается в Петербурге к выходным | 360°

13 мая 2024, 13:48
Синоптик Колесов: потепление до +20 градусов ожидается в Петербурге к выходным
Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов пообещал местным жителям потепление. Холодный период в городе закончился, передал слова эксперта «ФедералПресс».
К выходным воздух может прогреться до +20 градусов. В будни дневная температура не опустится ниже +15 градусов, пообещал Колесов.
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По его словам, ночью столбики термометров также будут повышаться. Сегодня, 13 мая, в Северной столице ожидается +13 градусов.
Санкт-Петербург
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