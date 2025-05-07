Синоптик Колесов пообещал потепление жителям Ленобласти

Неустойчивая погода сохранится в Петербурге до конца недели. Жителей Ленинградской области ожидают затяжные дожди с мокрым снегом. Такое заявление сделал синоптик Александр Колесов, сообщил «Петроград».
По словам эксперта, циклон продолжает влиять на регион, особенно — на западные районы. В Санкт-Петербурге, Шлиссельбурге и на Карельском перешейке осадки продолжатся до 8 мая. Восточные районы находятся в более теплой зоне циклона, но и там погода неустойчива.
К середине следующей недели дожди прекратятся, а температура поднимется до +10…+12 градусов. Ночью возможны заморозки до -1 градуса, но в Северной столице минусовые температуры не прогнозируются.
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