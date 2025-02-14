Синоптик Колесов пообещал петербуржцам зимние и морозные выходные

Предстоящие выходные в Санкт-Петербурге обещают быть зимними и морозными. Атмосферное давление немного поднимется, однако к воскресенью оно вернется к обычным показателям. Об этом сообщила Gazeta.SPb со ссылкой на данные синоптика Александра Колесова.

По его словам, ночные температуры в Северной столице опустятся до -10 градусов. Днем прогнозируется от -5 до -7 градусов. Оттепель в городе ожидается только в конце февраля.

В Ленинградской области местами, особенно на востоке региона, температура упадет до -15…-20 градусов. В светлое время суток воздух прогреется до -6…-11 градусов. В выходные дни снегопады продолжатся с перерывами.