Синоптик Колесов пообещал петербуржцам потепление 23 марта

В Санкт-Петербург пришла весна: на улице теплеет, солнце появляется все чаще. Главный синоптик города Александр Колесов рассказал, когда столбики термометров закрепятся на положительных значениях, сообщил « Петроград ».

По словам эксперта, уже с 19 марта петербуржцев ожидает потепление. Ночью еще будет прохладно, но дневные температуры уверенно станут положительными. С 20 на 21 марта атмосферный фронт принесет в город небольшой дождь.

К выходным воздух прогреется до +5…+6 градусов. Синоптик пообещал, что норма температуры станет положительной с 23 марта и будет быстро расти.