Синоптик Колесов: Петербург накроет серия снежных циклонов

Сразу несколько снежных циклонов ожидаются в Санкт-Петербурге. Первый из них придет в ночь со среды на четверг и принесет до трех сантиметров осадков. Второй циклон приблизится к городу в субботу. Об этом сообщил «Петроград» со ссылкой на прогноз синоптика Александра Колесова.

По данным специалиста, первый циклон образовался у берегов Норвегии. Он принесет в Северную столицу мокрый снег. Температура не поднимется выше +3 градусов, а ветер усилится до 12 метров в секунду.

Второй циклон станет «ответом природы» на теплый конец марта. К воскресенью погода придет в норму, и в город вернется весеннее тепло. Колесов посоветовал петербуржцам быть готовыми к непростым дорожным условиям.