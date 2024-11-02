Синоптик Колесов: осенью 2024 года теплая погода сильно задержалась в Петербурге

Первые заморозки нагрянули в Северную столицу с большим опозданием. Такое заявление сделал главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов, сообщил « ФедералПресс ».

По словам эксперта, утром 2 ноября столбики термометров в центре города впервые за осень опустились ниже нуля — до отметки -2 градуса. В последние годы с отрицательной температурой проходила хотя бы одна ночь в октябре.

«Если вернуться в октябрь и посмотреть на минимальную температуру воздуха в Санкт-Петербурге, то сразу видно, что последние 15 лет такого не было», — рассказал синоптик.

Подобные погодные условия, добавил Колесов, наблюдались лишь в 2007 и 2008 годах.