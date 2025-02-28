Синоптик Колесов: на следующей неделе в Санкт-Петербурге ожидается потепление

По данным специалиста, сейчас температура воздуха колеблется в пределах от +2 до +3 градусов. Однако теплее станет только со следующего понедельника. Синоптик отметил, что ждать сильного тепла не имеет смысла из-за прохладной воздушной массы. В результате облачной погоды солнце, если и покажется в субботу, то совсем ненадолго.

Также стоит учесть, что сегодня в Северной столице выпал снег, несмотря на плюсовую температуру. По прогнозам Колесова, до воскресенья снега не предвидится. Зато с последнего выходного дня можно ожидать мокрых осадков в связи с приходом очередного атмосферного фронта.