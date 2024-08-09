Синоптик Колесов: 7 августа 2010 года термометры в Петербурге показывали +37,1 градуса
Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал о температурных рекордах прошлого. Так, 7 августа 2010 года стал самым жарким днем в истории города, сообщил «Петроград».
В тот день столбики термометров поднялись до +37,1 градуса. Таким условиям способствовали антициклон, отсутствие ветра, очень теплая воздушная масса и ясное небо, пояснил эксперт.
Еще один рекорд зафиксировали 23 июня 2021 года. Тогда среднесуточная температура воздуха составила +30,3 градуса.
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