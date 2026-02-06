Синоптик Иванкова предупредила жителей Пензенской области о «погодных качелях» в предстоящие выходные

В период с 7 по 9 февраля в Пензенской области ожидаются «погодные качели». Южный циклон сменится холодным скандинавским антициклоном. Об этом рассказала начальник отдела прогнозирования регионального ГидрометцентраСветлана Иванкова, ее слова привело ИА «ПензаПресс».
По иноформации синоптика, в выходные дни на территории области ожидается снег, временами сильный, с метелью и заносами на дорогах. Температурный режим будет выше климатической нормы на два–четыре градуса.
В понедельник, 9 февраля, прогнозируется повышение атмосферного давления. Осадки прекратятся, а температура воздуха понизится.
