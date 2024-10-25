Синоптик Ильин заявил, что Европу завалит снегом при остановке течения Гольфстрим

В Северной Европе может наступить значительное похолодание в случае, если течение Гольфстрим полностью остановится. При этом его замедление или ускорение существенно не отразится на климатических условиях региона. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в интервью aif.ru .

«Если Гольфстрим остановится, то Северная Европа вернется лет на 300-400 назад, когда у них было достаточно снежно и морозно», — заявил специалист.

Однако Ильин считает, что в настоящее время полная остановка теплого течения в Мексиканском заливе вряд ли может произойти.