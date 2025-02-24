Синоптик Ильин: в ближайшую неделю погода в Москве будет сухой и солнечной
Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин поделился прогнозом погоды на предстоящую неделю в московском регионе. Об этом написал RT.
По словам эксперта, погода обещает быть сухой и солнечной. Ночью в первые дни недели температура опустится до -9… -14 градусов в области и до -10… -12 градусов в Москве.
Несмотря на морозные ночи, дневная температура будет держаться на уровне -1… -3 градусов благодаря солнцу. С середины недели ожидается потепление до 0… +2 градусов.
Осадков в ближайшее время не предвидится, ветер останется слабым, со скоростью 2–7 метров в секунду.
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