Синоптик Ильин: в ближайшую неделю погода в Москве будет сухой и солнечной

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин поделился прогнозом погоды на предстоящую неделю в московском регионе. Об этом написал RT .

По словам эксперта, погода обещает быть сухой и солнечной. Ночью в первые дни недели температура опустится до -9… -14 градусов в области и до -10… -12 градусов в Москве.

Несмотря на морозные ночи, дневная температура будет держаться на уровне -1… -3 градусов благодаря солнцу. С середины недели ожидается потепление до 0… +2 градусов.

Осадков в ближайшее время не предвидится, ветер останется слабым, со скоростью 2–7 метров в секунду.