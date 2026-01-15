Синоптик Ильин спрогнозировал морозы до -23 градусов в Москве в выходные

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил RT , что в предстоящие выходные температура в Москве опустится ниже, чем в будние дни.

По словам эксперта, в ночь на субботу, 17 января, столбик термометра покажет -15…-17 градусов, а в ночь на воскресенье — -18…-23 градуса. Синоптик подчеркнул, что осадков не ожидается, и на небе будет светить солнце.

Атмосферное давление в субботу достигнет 770 миллиметров ртутного столба, после чего начнет постепенно снижаться.