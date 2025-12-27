Синоптик Ильин спрогнозировал морозы до -23 градусов в Москве к Рождеству
Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил о возможном усилении холодов в столице к Рождеству. Об этом сообщила «Москва 24».
По словам эксперта, ночные температуры могут опуститься до -17…-23 градусов к 7 января.
«В период между Новым годом и Рождеством стоит готовиться к устойчивой морозной и снежной зиме без существенных потеплений», — подчеркнул специалист.
В столичном регионе уже наблюдаются низкие температуры и снегопады. На северо-западе Подмосковья высота снежного покрова достигла 15 сантиметров.
