Синоптик Ильин спрогнозировал морозы до -23 градусов в Москве к Рождеству

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил о возможном усилении холодов в столице к Рождеству. Об этом сообщила « Москва 24 ».

По словам эксперта, ночные температуры могут опуститься до -17…-23 градусов к 7 января.

«В период между Новым годом и Рождеством стоит готовиться к устойчивой морозной и снежной зиме без существенных потеплений», — подчеркнул специалист.

В столичном регионе уже наблюдаются низкие температуры и снегопады. На северо-западе Подмосковья высота снежного покрова достигла 15 сантиметров.