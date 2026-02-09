Синоптик Ильин спрогнозировал ледяной дождь в Москве из-за потепления

Ледяной дождь и мокрый снег ожидаются в российской столице на предстоящей неделе из-за прогнозируемого потепления. Об этом «Москве 24» сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По словам специалиста, до среды, 11 февраля, в столичном регионе сохранятся морозы. Однако уже в четверг, 12 февраля, ночная температура поднимется до −4…−9 градусов, а днем будет приближаться к нулю.

Осадки ожидаются в четверг вместе с теплым воздухом. В этот день столицу накроет снег. Ночью на пятницу, 13 февраля, изменений не предвидится. Температура будет либо удерживаться, либо расти.