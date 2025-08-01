Синоптик Ильин сообщил, что в первые выходные августа в Тульской области будет теплая погода

Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин поделился с Тульской Службой Новостей прогнозом погоды в регионе на ближайшие выходные, 2 и 3 августа.

По словам специалиста, ночью температура воздуха составит +17…+19 градусов, а днем — +23…+27 градусов. На севере области в субботу ожидаются кратковременные дожди, а ночью местами — туман.

Ветер будет дуть с запада и северо-запада со скоростью один–четыре метра в секунду. Атмосферное давление в субботу составит 743 миллиметра ртутного столба, а в воскресенье — 746 миллиметров. Геомагнитная обстановка будет слабовозмущенной, резюмировал Ильин.