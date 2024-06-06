Синоптик Ильин рассказал, что в Центральной части России этим летом заморозков не ожидается

Летом в Центральной части России заморозков не прогнозируется, однако не исключаются осадки в виде града. Об этом ОТР рассказал синоптик Александр Ильин.

В результате градовых осадков могут пострадать сельскохозяйственные культуры.

«Для сельского хозяйства могут нанести определенный ущерб, но они будут носить очаговый характер, и повсеместно их ждать не стоит», — процитировал RT специалиста.

В беседе с журналистами Ильин уточнил, что летние осадки будут непродолжительными.

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