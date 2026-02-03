Синоптик Ильин рассказал, что потепление в Москве ожидается к субботе

По его словам, самая холодная ночь ожидается в четверг, когда температура по области может опуститься до -27 градусов. В дневные часы до четверга в Москве будет -14...-17 градусов, а по области — -14...-18 градусов.

«В пятницу днем в Москве несколько потеплеет — до -8 градусов», — отметил Ильин.

В ночь на субботу температура воздуха в Москве поднимется до -10...-15 градусов, а днем будет около -6...-11 градусов. При этом теплый атмосферный фронт принесет не только потепление, но и снег в пятницу и субботу. В отдельных районах может выпасть до 5 см снега.