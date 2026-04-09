Синоптик Ильин рассказал, что на Пасху в Москве ожидается до +13 градусов

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал RT о погодных условиях в столичном регионе на ближайшие дни.

По словам эксперта, сегодня и завтра сохранится циклональный характер погоды.

«Отдельные районы Московской области будут попадать в тыловую часть циклона, в холодную центральную часть, где к дождям будет примешиваться снег», — отметил Ильин.

В пятницу днем в Москве ожидается температура +2...+4 градуса и порывистый ветер.

«Но уже в ночь на субботу синоптические процессы будут перестраиваться. Воздушные потоки поменяются на юго-восточные, а из Центральной Азии поступит хорошо прогретый воздух», — рассказал синоптик.

В субботу температура поднимется до +5...+10 градусов, а в воскресенье — до +8...+13 градусов. Атмосферное давление к воскресенью повысится до 757 миллиметров.

«Тем не менее в субботу еще пройдет небольшой дождь», — подытожил Ильин.