Синоптик Ильин предупредил жителей Тульской области о дождях в выходные
В первые выходные апреля — 4 и 5 числа — в Тульской области ожидается переменчивая погода. Об этом сообщил синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин в беседе с «ТСН24».
В субботу, 4 апреля, днем температура воздуха составит +14…+16 градусов, однако после обеда погода станет облачной, местами пройдут дожди.
В ночь на воскресенье, 5 апреля, в регион придет атмосферный фронт с дождями, и погода ухудшится. Днем максимальная температура составит +7…+9 градусов.
