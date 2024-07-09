Синоптик Ильин предупредил жителей Москвы о дождях в выходные

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал о погоде в Москве на текущей неделе. Все это время город будет находиться под влиянием антициклона, отметил эксперт в беседе с RT.

По его словам, в будние дни столбики термометров покажут отметку в пределах +25…+31 градуса.

В субботу, 13 июля, столицу могут накрыть кратковременные дожди. Вероятность осадков сохранится и в воскресенье, однако температура понижаться не станет, добавил специалист.

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