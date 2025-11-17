Синоптик Ильин предупредил о возможном снежном циклоне в Москве 24 ноября

По словам эксперта, ожидается южный циклон с большими запасами осадков. На уже подмерзшую почву может выпасть от 10 до 15 см снега. При порывах ветра до 11–16 м/с местами по области закружит метель.

«И это в дневные часы. В южных районах в это же время будет около 0 градусов», — отметил Ильин.

В северных районах Московской области в понедельник температура будет колебаться в пределах -3…-5 градусов. В Москве ночью ожидается -2…-3 градусов, а днем — в пределах 0…-2 градусов. К вечеру опять начнет подмораживать.

Выпавший снег может пролежать в регионе до конца ноября.