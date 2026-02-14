Синоптик Ильин предупредил о морозе и гололедице в Тульской области

Синоптик Ильин предупредил о значительном понижении температуры и гололедице в Тульской области в выходные. Об этом сообщила «ТСН24» .

Днем в субботу, 14 февраля, воздух прогреется примерно до нулевых значений, однако ранним утром воскресенья похолодает до минусовых температур — -2…-7 градусов. Во второй половине последнего выходного дня морозы станут ощутимее, достигнув отметки в -10 градусов.

Показатели атмосферного давления приблизятся к отметке 740 миллиметров ртутного столба, а состояние магнитосферы изменится от стабильного до слабо возмущенного.