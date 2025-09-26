Синоптик Ильин предупредил москвичей о пасмурной погоде и похолодании в выходные

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни. В пятницу, 26 сентября, на территории столицы будет светить солнце, отметил эксперт в беседе с RT .

По его словам, уже в субботу небо затянут тучи, а ночью город накроют дожди.

«Днем в субботу похолодает до +11…+13 градусов», — предупредил специалист.

Он также отметил, что в воскресенье, 28 сентября, температура опустится до +9…+11 градусов, но осадков будет меньше. Ветер изменит направление с северо-западного в субботу на северо-восточное в воскресенье.