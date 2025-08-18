Синоптик Ильин предупредил москвичей о дождливой погоде

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал о погодных условиях в Москве до конца текущей недели. Об этом сообщил RT .

Как пояснил специалист, российская столица окажется в тыловой части циклона. На территорию станет поступать холодный воздух.

«До конца недели температура будет в пределах +15…+20 градусов. В отдельные дни воздух сможет прогреться до +20…+22 градусов», — отметил эксперт.

По его словам, прогнозируются кратковременные осадки в виде дождей. Ильин также добавил, что ночью по области температура будет +11…+13 градусов.