Синоптик Ильин предупредил москвичей о дождливой погоде
Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал о погодных условиях в Москве до конца текущей недели. Об этом сообщил RT.
Как пояснил специалист, российская столица окажется в тыловой части циклона. На территорию станет поступать холодный воздух.
«До конца недели температура будет в пределах +15…+20 градусов. В отдельные дни воздух сможет прогреться до +20…+22 градусов», — отметил эксперт.
По его словам, прогнозируются кратковременные осадки в виде дождей. Ильин также добавил, что ночью по области температура будет +11…+13 градусов.
