Синоптик Ильин пообещал москвичам жару до +30 градусов к концу недели

Температура воздуха в Москве к концу недели повысится до +30 градусов. Об этом сообщил RT со ссылкой на синоптика прогностического центра «Метео» Александра Ильина.

Он отметил, что температура воздуха на этой неделе в столице будет на пару градусов выше климатической нормы. Теплая погода ожидается и по ночам, столбики термометра в темное время суток не опустятся ниже +10 градусов.

Как добавил Ильин, неделя в Москве будет сухой и солнечной.