Синоптик Ильин пообещал москвичам жаркие выходные

Уже в ближайшее время температура воздуха в столичном регионе превысит климатические нормы. Об этом сообщил метеоролог центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT .

По словам синоптика, в выходные москвичей ждет жаркая погода — температура поднимется выше нормы на три-четыре градуса.

«В четверг воздух в Москве прогреется до +20…+22 градусов, а с пятницы по воскресенье температура может достигать и +27 градусов. Без существенных осадков», — сообщил специалист.

Ильин уточнил, что на территории Подмосковья возможен кратковременный мелкий дождь, однако он не помешает комфортному отдыху.