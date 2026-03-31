Синоптик Ильин обратил внимание на неравномерный сход снега в Московской области

Метеоролог Александр Ильин обратил внимание на неравномерный сход снега в Московской области в беседе с «Ридусом» .

«Еще неделю назад на юге Московской области лежал снег, а вот на севере он практически сошел», — отметил он.

Специалист объяснил это явление особенностями циркуляции воздуха: теплые потоки направлялись на север региона, в то время как южные районы испытывали влияние холодных воздушных масс из Сибири.

Ильин подчеркнул, что процесс потепления в московском регионе является частью глобальной тенденции. В последние годы межсезонье становится теплее, а летние температуры более умеренными. Метеоролог отметил положительное влияние потепления на людей и фауну при общем незначительном вреде.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал РИА «Новости», что март 2026 года побил рекорды по теплу в Москве. Среднемесячная температура воздуха достигла плюс 4,5 градуса, превысив норму на 5,5 градуса. Для сравнения, рекордный март 2007 года показал среднее значение плюс 4,4 градуса.