Синоптик Ильин допустил потепление до +3 градусов в Москве 21 декабря

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил RT , что до конца текущей недели температура в Москве будет колебаться около нуля градусов, после чего вероятно возвращение морозов.

Как пояснил синоптик, существенных изменений в погоде не предвидится. В пятницу, 19 декабря, ожидается пасмурная погода без осадков, за исключением северного и северо-восточного районов области, где возможен небольшой мокрый снег.

По словам эксперта, температура воздуха в выходные будет находиться в пределах -2…+2 градусов. При этом Ильин допустил потепление до +3 градусов в воскресенье, 21 декабря.