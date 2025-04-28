Синоптик Ильин: 9 мая в Москве ожидается от +13 до +15 градусов

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин поделился с «Ридусом» информацией о погоде в Москве и Московской области на 9 мая.

Сейчас можно ожидать температуру от +8 до +13 градусов в период с 8 по 10 мая, 9 мая — от +13 до +15 градусов. Осадков не будет только 9 мая, а 8 и 10 мая возможен небольшой дождь.

По словам Ильина, весенние метеорологические процессы быстро сменяют друг друга, из-за чего сложно точно предсказывать погоду заранее. Синоптик считает, что максимальная точность прогноза погоды на середину следующей недели составляет 50%.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил в Telegram-канале, что 1 мая москвичей ждет дождливая погода с температурой чуть выше +10 градусов. По его словам, в этот день потепления не предвидится.