Синоптик Чупрова: ростовчан ожидает мокрый снег с дождем в день Крещения

Мокрый снег и дождь ожидается в некоторых муниципалитетах Ростовской области в день Крещения, 19 января. Об этом пишет сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на синоптика регионального гидрометцентра Ольгу Чупрову.
По словам специалиста, в ближайшие дни не будет сильных морозов. Прогнозируется незначительное повышение температуры по отношению к показателям начала недели. Ночью на севере области воздух остынет до -2 градусов, в южной части региона будет до +4 градусов.
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