SimpleWine и Twinby: большинство россиян во время свидания придерживаются умеренности в употреблении алкоголя

Россияне в среднем ходят на 18 свиданий в год, наиболее активно новые знакомства заводят люди до 35 лет. Это показали данные совместного опроса федеральной сети SimpleWine и дейтинг-сервиса Twinby, написали «Известия» .

Самым популярным форматом встречи стала прогулка на свежем воздухе — ее выбрали 37% респондентов. За ней следуют кафе и кофейни (32%), а также кино, театры или выставки (22%). Каждый пятый проводит время дома или в ресторане. Менее популярными оказались активные форматы встреч — например, на катке, в боулинге или на квестах (10%).

Тревожные сигналы при знакомстве мужчины и женщины считывают по-разному. Мужчин чаще всего настораживает постоянное использование телефона и игнорирование (36%), хвастовство и расхождения между фото и реальной внешностью (по 28%), а также жалобы на жизнь (25%). Для женщин критичными оказались проявление агрессии и развязности после употребления алкоголя (34%), нарушение личных границ (33%) и жалобы на жизненные обстоятельства (30%).

Исследование показало, что алкоголь для большинства россиян остается скорее дополнением к свиданию, чем обязательным атрибутом. 55% опрошенных признались, что употребляют его изредка или по особым случаям. При этом 29% мужчин и 19% женщин пьют часто или всегда.

Большинство россиян во время свидания придерживаются умеренности в употреблении алкоголя. Женщины чаще всего ограничиваются одним бокалом (45%), а мужчины берут два-три напитка (43%). Самым популярным напитком на свиданиях у россиян стало игристое вино — его заказывают 35% мужчин и 44% женщин. На втором месте — коктейли (33 и 36% соответственно).