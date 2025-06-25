Главный редактор RT Маргарита Симоньян объявила открытие предзаказа на ее роман «В начале было Слово — в конце будет Цифра».

По словам журналистки, все полученные гонорары от продаж книг пойдут на благотворительность. Симоньян описала роман как произведение, повествующее о судьбе человечества через 60 лет.

«Жанр мне сложно определить. Это и утопия, и антиутопия, и приключения, и фантастика, и немного мелодрамы, куда без нее», — отметила главред.

Как пояснила автор, успешный предзаказ обеспечит больший тираж, что позволит собрать больше средств на помощь бойцам и больным детям.