Симоньян: налоги обеспеченных россиян пойдут на поддержку многодетных семей

Минфин России представил проект изменений в налоговом законодательстве. Налоги обеспеченных россиян пойдут на поддержку многодетных семей, сообщила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

По ее словам, деньги, которые будут отчислять в бюджет обеспеченные люди, также планируется направлять на поддержку матерей и социальную инфраструктуру.

Симоньян отметила, что изменения в налоговой системе не коснутся 97% россиян.

Не только конопля. За какие растения дачники могут поплатиться рублем?

Фейк: из продажи уберут произведение Остера «Вредные советы»

Кто такой Руслан Стефанчук, которого Путин назвал юридически легитимным лидером Украины?

НДС, НДФЛ и вычеты. Что известно о налогах по-новому

«Выглядит наивно». Кинокритик раскритиковал победивший в Каннах фильм «Анора»

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте