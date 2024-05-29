Симоньян: налоги обеспеченных россиян пойдут на поддержку многодетных семей
Минфин России представил проект изменений в налоговом законодательстве. Налоги обеспеченных россиян пойдут на поддержку многодетных семей, сообщила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.
По ее словам, деньги, которые будут отчислять в бюджет обеспеченные люди, также планируется направлять на поддержку матерей и социальную инфраструктуру.
Симоньян отметила, что изменения в налоговой системе не коснутся 97% россиян.
Жителей 13 домов в Мытищах расселят по программе реновации до конца года
Украинский безэкипажный катер уничтожили в акватории Черного моря
Минфин предложил повысить налог на прибыль для IT-компаний
Бастрыкин затребовал доклад о ситуации с раздеванием школьников в Воронеже
Укладку асфальта начали на участке развязки трассы М-1 в Одинцове
Химкинские автобусы будут заезжать к терминалу D аэропорта Шереметьево с 1 июня
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте