Симоньян: налоги обеспеченных россиян пойдут на поддержку многодетных семей

Минфин России представил проект изменений в налоговом законодательстве. Налоги обеспеченных россиян пойдут на поддержку многодетных семей, сообщила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

По ее словам, деньги, которые будут отчислять в бюджет обеспеченные люди, также планируется направлять на поддержку матерей и социальную инфраструктуру.

Симоньян отметила, что изменения в налоговой системе не коснутся 97% россиян.