Силовикам предложили передавать больше сведений о россиянах | 360°

06 мая 2024, 10:28
Силовикам предложили передавать больше сведений о россиянах
Минцифры предложило расширить перечень сведений россиян для передачи силовикам
Минцифры предложило расширить перечень сведений о российских пользователях, которые должны собирать организаторы распространения информации (ОРИ) и передавать по запросу правоохранителей. Это подтверждается постановлением, опубликованном на портале проектов правовых актов.
В пояснительной записке отметили, что у силовиков нет расширенных сведений об IP-адресах и портах пользователя. Информация нужна, чтобы найти пользователя, который разместил в Сети незаконный контент.
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Правила хранения сведениях о пользователях для ОРИ вступили в силу летом 2018 года. Сейчас в министерстве захотели внести технические правки. Они направлены на повышение раскрываемости преступлений в Сети и защиту россиян от мошенников.
До этого в Минцифры предложили изменить подход к созданию реестра ОРИ, члены которого должны в течение шести месяцев хранить переписки пользователей. В ведомстве заявили, что нужно дать Роскомнадзору право включать в реестр сайты, которые не хотят это делать добровольно.
Ранее Минцифры потребовало ввести штрафы для операторов мобильной связи, которые нелегально продают SIM-карты иностранным гражданам.
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