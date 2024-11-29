Сильный ветер придет в ЯНАО в ближайшие дни
В ближайшие дни в ЯНАО придет сильный ветер. Его порывы составят 5-10 метров в секунду, написал Ura.ru со ссылкой на МЧС России по региону.
По информации синоптиков, в ночное время суток 29 ноября в Тазовском и Ямальском районах порывы ветра составят 15-20 метров в секунду. Ветер будет преимущественно южный и юго-западный.
На севере Пуровского и Надымского районов порывы ветра составят 15-17 метров в секунду, отметили в МЧС.
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