Сильный ветер придет в ЯНАО в ближайшие дни

В ближайшие дни в ЯНАО придет сильный ветер. Его порывы составят 5-10 метров в секунду, написал Ura.ru со ссылкой на МЧС России по региону.

По информации синоптиков, в ночное время суток 29 ноября в Тазовском и Ямальском районах порывы ветра составят 15-20 метров в секунду. Ветер будет преимущественно южный и юго-западный.

На севере Пуровского и Надымского районов порывы ветра составят 15-17 метров в секунду, отметили в МЧС.