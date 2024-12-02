Сильный ветер до 20 метров в секунду придет в ЯНАО 3 декабря
Во вторник, 3 декабря, в ЯНАО придет сильный ветер. В отдельных местах региона его порывы достигнут 20 метров в секунду, написал сайт Ura.ru со ссылкой на Ямало-Ненецкий филиал «Обь-Иртышское УГМС».
Температура воздуха в ночное время суток составит -18, -23 градусов. В отдельных районах округа ожидается метель и гололед.
«Температура ночью -18… -23 градусов, при натекании облачности до -13, днем -4… +1, местами -9… -14 градусов», — говорится в сообщении.
Метеорологи советуют ямальцам воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов в предстоящие дни.
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