Сильные снегопады и морозы до -22 градусов накроют Башкирию

Сильный снегопад продлится в Башкирии с 11 по 14 декабря. Синоптики прогнозируют, что обильные осадки сформируют снежный покров высотой 10–15 сантиметров. Об этом сообщило «АБН 24» со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Республике Башкортостан.
Жителей предупредили о возможных снежных заносах и скользких дорогах. Также ожидается усиление ветра до 16 метров в секунду, а температура воздуха ночью может опуститься до -22 градусов.
После снегопадов немного потеплеет, но ближе к Новому году снова стоит ожидать сильных осадков.
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