Сильные ливни пройдут в Дагестане, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии

В трех российских регионах в ближайшие дни пройдут сильные ливни. Как рассказал RT руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, 14 и 15 июня штормовое предупреждение действует в Дагестане. Непогода также затронет Северную Осетию и Кабардино-Балкарию.

«На малых горных реках подъемы уровня воды до неблагоприятных отметок, то есть на уровне не выше затопления поймы, то есть в пределах поймы, и в горах, в горной местности», — предупредил синоптик.

В Ставропольском крае 16 июня пройдут сильные дожди с грозами. В Республике Ингушетия непогода ожидается 14, 15 и 16 июня.