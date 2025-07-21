Сильные ливни придут на смену жаре в Калининградской области

В Калининградской области начало недели будет жарким, однако затем возможны сильные ливни, дымка и туманы. Об этом сообщил сайт «ФедералПресс» со ссылкой на группу «Погода и метеоявления в Калининградской области» в социальной сети «ВКонтакте».

«Во вторник нашу погодную стабильность прервет фронтальный раздел циклона, который сформируется на границе относительно теплых и холодных воздушных масс над Европой и принесет нам жару в первой половине дня, ливни и грозы — во второй», — отметили специалисты.

Во второй половине недели ожидаются сильные ливни, преимущественно в дневное время. Также возможны дымка и туман по утрам. В выходные температура воздуха может опуститься до +20 градусов.