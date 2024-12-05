Шувалов назвал маловероятным полное освобождение Арктики ото льда

Вероятность того, что из-за глобального потепления лед в Арктике полностью растает, крайне мала. Такое мнение озвучил в беседе с «Известиями» синоптик, метеоролог, климатолог Александр Шувалов.

По его словам, что нельзя отрицать общее увеличение температур и проблемы, которое оно за собой несет. В частности, смещение климатических зон еще севернее, что затрагивает и вечную мерзлоту.

Однако рано и чересчур пессимистично заявлять, что таяние дойдет до такой степени, что морские льды в Арктике полностью исчезнут, подчеркнул Шувалов. Тем более, если говорить об обозримом будущем, добавил он.