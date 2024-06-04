Штормовое предупреждение объявили в Тюменской области
Отделение Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии объявило штормовое предупреждение в Тюменской области. В среду, 5 июня, в регионе ожидаются грозы и сильный ветер. Об этом написал сайт URA.RU.
«Предупреждение об опасной погоде. Тюменская область: с 00:00 до 20:00 5 июня местами грозы», — процитировал RT синоптиков.
Жителям региона посоветовали подготовиться к непогоде и по возможности отказаться от дальних поездок на машинах.
Изыски прямиком из Кубани. Чем угощают гостей ПМЭФ?
Падел-теннис включат в программу «Игр дружбы» — Журова
Агрохолдинг выкупил 386 гектаров сельхозземли в Дмитрове
Ребенка с удушьем спасли в больнице в Солнечногорске
Совфед досрочно прекратил полномочия Турчака
Следствие запросило заочно арестовать журналиста Колезева*
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте