Штормовое предупреждение объявили в Тюменской области

Отделение Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии объявило штормовое предупреждение в Тюменской области. В среду, 5 июня, в регионе ожидаются грозы и сильный ветер. Об этом написал сайт URA.RU.

«Предупреждение об опасной погоде. Тюменская область: с 00:00 до 20:00 5 июня местами грозы», — процитировал RT синоптиков.

Жителям региона посоветовали подготовиться к непогоде и по возможности отказаться от дальних поездок на машинах.

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