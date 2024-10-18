Штормовое предупреждение на Кубани продлили до 20 октября
В Краснодарском крае штормовое предупреждение продлено до 20 октября из-за возможных смерчей. Об этом сообщил RT.
По прогнозам синоптиков, с 18 по 20 октября ожидается образование смерчей над морем в районе от Анапы до Магри.
Местным жителям настоятельно рекомендовали воздержаться от прогулок и отдыха на побережье в этот период.
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