Штормовое предупреждение на Кубани продлили до 20 октября

В Краснодарском крае штормовое предупреждение продлено до 20 октября из-за возможных смерчей. Об этом сообщил RT.

По прогнозам синоптиков, с 18 по 20 октября ожидается образование смерчей над морем в районе от Анапы до Магри.

Местным жителям настоятельно рекомендовали воздержаться от прогулок и отдыха на побережье в этот период.

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