Шоумен Стас Барецкий: члены Партии любителей пива будут избираться в Госдуму на следующем созыве

Он отметил, что партия планирует вернуться с новой модернизированной моделью. В октябре состоялся учредительный съезд ПЛП. В нем приняли участие 109 человек из 50 регионов. Сейчас в партии числятся более 10 тысяч человек со всей страны, при этом женщин больше, чем мужчин.

«Для нашей партии возраст значения не имеет, важно наличие "пивного животика". Тех, у кого он больше, мы назначаем бригадирами», — заявил Барецкий.

Шоумен добавил, что партия продвигает идеи употребления пива, выступает за права человека и защиту животных, а также за снижение налогов и честные выборы.