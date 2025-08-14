Шоу «Поющие мосты» в Петербурге посвятят лидеру группы «Кино» Виктору Цою

В Санкт-Петербурге выступление шоу «Поющие мосты» посвятят лидеру группы «Кино» Виктору Цою. Об этом написал «Петербургский дневник».
Концерт начнется в ночь с пятницы на субботу с «Гимна Великому городу» из балета Рейнгольда Глиэра «Медный всадник». Затем прозвучит симфоническая версия песни «Группа крови», сообщил RT.
«При этом впервые в рамках шоу «Поющие мосты» прозвучит голос Виктора Цоя — посетители шоу услышат архивную запись «Кукушки»», — отметил генеральный директор информационно-издательского центра правительства Петербурга «Петроцентр» Кирилл Смирнов.
Он добавил, что завершится представление симфонической версией песни «Кончится лето».
