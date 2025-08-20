SHOT ПРОВЕРКА выявила серьезные санитарные нарушения в популярной кальянной Москвы

Специалисты SHOT ПРОВЕРКИ выявили серьезные нарушения санитарно-гигиенических норм в московских кальянных. Стало известно, что в одном из популярных заведений чистка кальянов проводится лишь раз в несколько дней.

По данным экспертов, такая халатность увеличивает риск распространения инфекционных заболеваний, таких как туберкулез и герпес.

«Бактерия туберкулеза очень устойчива во внешней среде и сохраняется на поверхностях довольно долго. Если не стерилизовать ничего должным образом, вполне возможно заразиться этой опасной болезнью», — пояснил ассистент кафедры анатомии человека Пироговского Университета Алексей Решетун.

Кроме того, исследование вскрыло проблемы, связанные с размещением кальянных в жилых домах. Так, в Екатеринбурге женщина столкнулась с симптомами аллергии, которую мог спровоцировать кальянный дым. Аналогичная ситуация сложилась в Новосибирске, где жильцы жаловались на ухудшение самочувствия после открытия кальянной в непосредственной близости от их квартир.