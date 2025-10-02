SHOT ПРОВЕРКА обнаружила кишечную палочку в одном из вьетнамских кафе в Москве

Очередное нарушение санитарных правил выявила SHOT ПРОВЕРКА в одном из заведений общественного питания в Москве. На это раз рейд проходил в заведении популярной сеи вьетнамских кафе.

Эксперты сразу же обратили внимание на грязь и неубранные поверхности в зале, кроме того, сотрудники кафе выходили на улицу в рабочей форме и обуви, а после возвращались на кухню.

Лабораторные исследования подтвердили худшие опасения. В супе и спринг-роллах нашли кишечную палочку и десятикратное превышение уровня микроорганизмов. Уже в ходе проверки персонал кафе стал тщательно убирать зону кухни, сотрудники повысили частоту смены перчаток во время работы.