Школьники и абитуриенты смогут посещать лаборатории городских вузов в Санкт-Петербурге
До конца 2025 года в Санкт-Петербурге запустят новый туристический маршрут, который будет включать посещение лабораторий городских вузов. Об этом написало издание «Петербургский дневник».
Как уточнил RT, ссылаясь на городской комитет по развитию туризма, этот проект нацелен в основном на школьников и абитуриентов, стоящих перед выбором учебного заведения.
Маршрут свяжет высшие учебные заведения с уже имеющимися музейными пространствами.
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