Школьники и абитуриенты смогут посещать лаборатории городских вузов в Санкт-Петербурге

До конца 2025 года в Санкт-Петербурге запустят новый туристический маршрут, который будет включать посещение лабораторий городских вузов. Об этом написало издание «Петербургский дневник» .

Как уточнил RT, ссылаясь на городской комитет по развитию туризма, этот проект нацелен в основном на школьников и абитуриентов, стоящих перед выбором учебного заведения.

Маршрут свяжет высшие учебные заведения с уже имеющимися музейными пространствами.